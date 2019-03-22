В Москву с загадочного перевала Дятлова вернулись участники совместной экспедиции Прямого эфира, Комсомолки и следователей прокуратуры. Они побывали на месте трагедии, которая произошла 60 лет назад, но тайна ее не раскрыта до сих пор. Какие новые сенсации привез оттуда Андрей Малахов?

В Москву с загадочного перевала Дятлова вернулись участники совместной экспедиции "Прямого эфира", "Комсомольской правды" и следователей прокуратуры.Они побывали на месте трагедии, которая произошла 60 лет назад, но тайна ее окончательно не раскрыта до сих пор.Телеведущий Андрей Малахов, который через десятки лет после дятловцев прошел от Екатеринбурга до "горы мертвецов", чтобы разобраться, что же произошло с пропавшими там туристами, признался: "Впечатления от места не самые приятные".Он рассказывает что на перевале стоит гнетущая тишина, снега — по шею и дует сильный ветер, который буквально сбивает с ног. Особенно в том месте, где стояла палатка студентов."Что действительно необъяснимо – как дятловцы смогли пробежать огромное расстояние от палатки до места, где их нашли? Мы еле добрались туда на снегоступах, а они бежали в одних носках", — рассказывает Малахов.Спецкор "Комсомолки" Наталья Варсегова уже не первый раз на перевале, но и она до сих пор не понимает, как ребята оказались так далеко от палатки, и что заставило их ее покинуть полураздетыми и разутыми.В Екатеринбурге телеведущий Андрей Малахов встретился с людьми, которые много лет пытаются раскрыть тайну гибели дятловцев. Они рассказывают, как из дела тогда были изъяты некоторые материалы, так что искать корни события нужно в Генпрокуратуре.Тем временем, журналист и писатель Анатолий Гущин полагает, что тогда на перевале произошло две трагедии. После первой, предполагает он, студентов, ставших свидетелями и жертвами тайного испытания какого-то оружия, увезли с перевала еще живыми.Однако когда стало понятно, что туристов уже не спасти, инсценировали их смерть, раскидав тела, как попало. Эту версию могут отчасти подтвердить и некоторые странности повреждений тел погибших.Какие еще сенсации привезли с перевала Дятлова журналисты? Какие неизвестные ранее подробности вскрылись во время этой экспедиции? О каком подслушанном в детстве секретном разговоре взрослых рассказала Дарья Донцова, и почему не издали книгу о дятловцах, которую написал друг ее отца-писателя?О какой сенсации обещали рассказать всему миру студенты, отправляясь в поход с надеждой стать знаменитыми, и почему бывший свердловский губернатор Эдуард Россель отказался от своих слов о том, что искать ответы нужно у российских спецслужб?Об этом – в выпуске программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" от 22 марта.А на следующей неделе в Москву вернется вторая часть совместной экспедиции журналистов и сотрудников прокуратуры. Расследование тайны перевала Дятлова продолжается.