Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов. Россиянка подавал апелляцию, объяснив пропуски фактором случайности, однако Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) не приняло ее объяснений.

Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов. Россиянка подавал апелляцию, объяснив пропуски фактором случайности, однако Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) не приняло ее объяснений.Теперь Васильеву ожидает дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Именно так трактуется пропуск спортсменом трех подряд допинг-тестов, что и сделала россиянка за предыдущие 12 месяцев. Отстранение от биатлона ей грозит сроком от года до двух лет."20 марта эксперт ITA, занимавшийся административным пересмотром дела, сообщил Васильевой, что ее объяснение не приняты – ей засчитан пропуск третьего допинг-теста, — сообщил источник, который цитирует ТАСС. – Теперь дело должно быть передано в Международный союз биатлонистов, который вынесет наказание".Васильева не смогла своевременно встретится с допинг-офицером, который ожидал ее в Красноярске. Именно там Васильева указала свое местонахождение согласно системе ADAMS. Однако она уехала на этап Кубка мира в Канаде и США.