Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А должен появиться в войсках уже на следующей неделе. В Ильюшине уточнили, что в 2014 году уже передавали армии два грузовика из установочной партии. Сейчас они успешно служат на авиабазе в Иванове.

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А должен появиться в войсках уже на следующей неделе, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-производителя.В "Ильюшине" уточнили, что в 2014 году уже передавали армии два грузовика из установочной партии. Сейчас они успешно служат на авиабазе в Иванове. На основе опыта, полученного при их использовании, в конструкцию серийных Ил-76МД-90А внесли ряд исправлений.Всего Министерство обороны планирует приобрести около 100 новых военно-транспортных самолетов до 2030 года. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.Ил-76МД-90А – это глубокая модернизация стандартного Ил-76. Новая машина способна поднять в воздух до 60 тонн. Дальность полета зависит от количества груза, но если кабина заполнена, то топлива хватит на 4 тысячи километров. Разработчики уточняют, что благодаря новым двигателям, которые потребляют на 12% меньше топлива, новый транспортник летает на 18% дальше предшественников.