В Континентальной хоккейной лиге в пятницу стартовали очередные матчи 1/4 финала Кубка Гагарина, в которых встречаются представители Восточной конференции. В первом матче дня омский Авангард одержал победу над астанинским Барысом и вышел в полуфинал турнира.

В Континентальной хоккейной лиге в пятницу стартовали очередные матчи 1/4 финала Кубка Гагарина, в которых встречаются представители Восточной конференции. В первом матче дня омский "Авангард" одержал победу над астанинским "Барысом" и вышел в полуфинал турнира.Матч проходил в столице Казахстана. И изначально у местных болельщиков были все основания полагать, что хоккеисты "Барыса" смогут сократить отставание в серии – к 21 минуте на табло горели 2:0 в пользу хозяев площадки. Такое преимущество своей команде принес дубль Мэттью Фрэттина.Однако вскоре игрок "Авангарда" Никита Пивцакин сначала отыграл одну шайбу, еще через 30 секунд Кирилл Петров сравнял счет, а до конца второго периода Тейлор Бек и Сергей Широков и вовсе вывели свою команду вперед. Упрочил положение омичей Максим Чудинов, забивший на 45 минуте. Астанинцы не сдались и забросили еще одну шайбу, но случилось это уже за считанные секунды до финальной сирены. Как итог, 5:3 в пользу "Авангарда".Подопечные Боба Хартли добились четвертой победы в серии и, следовательно, вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграют с победителем четвертьфинальной серии между "Автомобилистом" и "Салаватом Юлаевым". На данный момент уфимцы ведут в противостоянии со счетом 3:1.