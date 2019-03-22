Жители Киева едва не устроили самосуд над водителем маршрутки, который сбил трех женщин на пешеходном переходе. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Жители Киева едва не устроили самосуд над водителем маршрутки, который сбил трех женщин на пешеходном переходе. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.Страшная авария произошла около восьми часов вечера 21 марта на углу улиц Елены Телиги и Юрия Ильенко, близ метро "Дорогожичи". На кадрах видно, что маршрутное такси №155 выехало на перекресток на красный сигнал светофора, когда дорогу пересекали пешеходы. Общественный транспорт сбил трех женщин, одну из которых протащил несколько десятков метров.Очевидцы бросились на помощь пострадавшим, вручную оттолкав автобус в сторону, чтобы достать из-под него потерявшую сознание женщину. Позже они чуть не избили водителя, который совершил аварию.Всех пострадавших госпитализировали, но если состояние двух женщин не вызывает беспокойства у медиков, то за жизнь третьей еще предстоит побороться.