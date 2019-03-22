Российская военная драма Балканский рубеж стремительно набирает популярность: высокие оценки на киноресурсах, положительные рецензии критиков. Однако самая большая похвала создателям фильма – это, пожалуй, зрительские аплодисменты во время премьеры картины в Белграде.

Российская военная драма "Балканский рубеж" стремительно набирает популярность: высокие оценки на киноресурсах, положительные рецензии критиков. Однако самая большая похвала создателям фильма – это, пожалуй, зрительские аплодисменты во время премьеры картины в Белграде."Балканский рубеж" – попытка реконструировать операцию российского спецназа, в ходе которой был тайно взят под контроль приштинский аэропорт "Слатина". Вся информация о тех событиях до сих пор засекречена, а их непосредственные участники не раскрывают подробностей даже телеканалу "Россия 1".Во многом, именно действия спецназа позволили российским десантникам захватить аэропорт быстро, без единого выстрела, а, главное, раньше войск НАТО. В июне 2019 года легендарному "Броску на Приштину" исполняется 20 лет.