Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик определился с первым соперником в новой для себя супертяжелой весовой категории. Им станет камерунский тяжеловес Карлос Такам. Поединок между спортсменами состоится 18 мая в Чикаго.

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик определился с первым соперником в новой для себя супертяжелой весовой категории. Им станет камерунский тяжеловес Карлос Такам. Поединок между спортсменами состоится 18 мая в Чикаго.Стороны уже заключили договор о проведении боя, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Boxing News 24. Встреча состоится в рамках боксерского вечера, главным событием которого должен стать бой между Деонтеем Уайлдером и Домиником Бризилом.Накануне же стало известно о том, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинского боксера провести бой за защиту своего чемпионского пояса в первом тяжелом весе. Его соперником должен был стать россиянин Денис Лебедев.