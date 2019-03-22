К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приглашены 1562 ученика столичных школ.

К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приглашены 1562 ученика столичных школ.Заключительный этап будет проходить до 27 апреля в 13 городах России, начался он соревнованием по химии, которое проходит в Уфе с 17 марта.Олимпиада в этом году проходит по 24 предметам. На интеллектуальные состязания отправились учащиеся 9-11-х классов, которые показали лучшие результаты на региональном этапе олимпиады, а также призеры и победители прошлого года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.Отмечается, что московские школьники, которые вернутся с заключительного этапа всероссийской олимпиады с дипломами победителей и призеров, смогут без экзаменов поступить в любые вузы России на факультеты, соответствующие профилю олимпиады.В этом году в региональном этапе приняли участие более 17 тысяч московских школьников — на 12 процентов больше, чем в прошлом. Победителями и призерами стали почти шесть тысяч ребят.На заключительном этапе олимпиады в прошлом году учащиеся 227 столичных школ завоевали 906 дипломов, установив рекорд. Успехи команды Москвы — отличный стимул для других ребят участвовать и раскрывать способности. Для этого в столице открыты кружки в школах и в Центре педагогического мастерства, проводятся учебно-тренировочные сборы, действуют проекты "Инженерный класс", "Медицинский класс" и "Научно-технологический класс".За успехами команды Москвы на Всероссийской олимпиаде можно следить на официальном сайте.