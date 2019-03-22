Новый выпуск шоу Дмитрия Борисова Пусть говорят вызвал скандал в Сети. Намеки на алкоголизм Юлии Началовой, распространенные в передаче, негативно отразились на самом ведущем.

Новый выпуск шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" вызвал скандал в Сети. Намеки на алкоголизм Юлии Началовой, распространенные в передаче, негативно отразились на самом ведущем.Гневный пост на своей страничке в Facebook написал Алеша Мирный, человек, хорошо знакомый с журналистикой и пиаром. "В день похорон Юли Началовой, Дима Борисов наводит на тему алкоголизма певицы на Первом канале и смакует ее болезни. Дима, если Юля и прибухивала и тщательно это скрывала, как и все свои болячки, то это точно не твое собачье дело. Давай, ***, ты не будешь лезть, а мы не будем никому рассказывать, что ты спишь уже 8 лет со звездой канала Дисней и чипсов Лейз Васей Ракшой. Ты, в первую очередь, после этого эфира, как человек – ***! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – не сдержался Мирный.Чуть позже он добавил: "p.s: я ничего не утверждаю, "просто мы на нашей передаче развеиваем слухи, тогда мы не будем говорить, что траляляля". p.s2: российский гомо #metoo начнется с меня, и все начнут, наконец, друг друга аутить", – написал Алеша.Пост собрал множество комментариев. Мнения разделились: кто-то поставил в упрек Алеше его неожиданные откровения о личной жизни популярного ведущего, а другие поддержали. "Правильно, давно пора разворошить эту голубятню", "Телевидение вообще потеряло свое человеческое предназначение для обучения расширения кругозора народа, прививать людей к настоящей культуре", – высказались подписчики.Отметим, что о своей личной жизни Дмитрий Борисов не распространяется и пока никак не прокомментировал пост Алеши Мирного. Также пока воздерживается от комментариев и Первый канал.Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней артистки, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая в результате абсцесса. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.