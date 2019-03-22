Сводный брат звезды Национальной баскетбольной ассоциации Кевина Дюрэнта из Голден Стейт Уорриорз по имени Клифф скончался. Смерть родственника знаменитого баскетболиста наступила в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Сводный брат звезды Национальной баскетбольной ассоциации Кевина Дюрэнта из "Голден Стейт Уорриорз" по имени Клифф скончался. Смерть родственника знаменитого баскетболиста наступила в результате выстрела из огнестрельного оружия.Трагедия произошла 21 марта в Атланте во время празднования дня рождения Клиффа, о чем сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter матери Дюрэнта – Ванды. Остается неизвестным имя стрелка и задержан ли он полицией. Никаких комментариев на эту тему нет.