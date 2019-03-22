В Британии в разгаре полномасштабный парламентский кризис с глубоким историческим подтекстом. В эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым политолог Александр Некрасов прокомментировал происходящее в Лондоне.

В Британии в разгаре полномасштабный парламентский кризис с глубоким историческим подтекстом. Brexit провалился, политический труп Терезы Мэй во всем винит парламент и хочет перенести сроки выхода из ЕС на 30 июня. Политики по обе стороны Ла-Манша рассуждают о выгодах и рисках, предлагая даже привлечь английскую королеву для решения всех проблем, но на мнение народа никто не обращает внимание.Между тем британский правительственный сайт не выдержал количества желающих подписать петицию об отмене Brexit. Спикер парламента заявила: если Тереза Мэй хочет нарушить 415-летнюю традицию, запрещающую напрягать парламент всяческой чушью, то пусть попробует в очередной раз вынести на голосование вопрос о Brexit.В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" политолог Александр Некрасов прокомментировал происходящее в Лондоне. Он назвал все это спектаклем, из которого нужно извлечь главный урок: понять, насколько правящая верхушка Британии далека от своего народа и совершенно не понимает, чего хотели британцы, когда голосовали за выход из ЕС.Политолог подчеркнул, что правительство пытается приписать своему же народу зловещие мотивы и обвиняет избирателей, голосовавших за Brexit, в том, что они "маленькие англичане": националисты, ненавидящие иммигрантов и желающие жить в замкнутом пространстве."Из-за этого и происходит неразбериха. Парламентарии, правительство и пресса получают указания от правящих кругов, а правящие круги не понимают, что хотят избиратели", — объясняет Александр Некрасов.Он напомнил, что на следующей неделе Тереза Мэй должна в третий раз выставить на рассмотрение парламента сделку о выходе из ЕС. По мнению Некрасова, эта сделка закабалит Британию навсегда, причем, без права вето. Но, вероятнее всего, ее провалят."Вообще, это все грязная игра. Как только Тереза Мэй была назначена премьер-министром, сразу же началась кампания по дискредитации Brexit. Это, по сути, национальный позор британской демократии. "Потемкинская деревня" вдруг рассыпалась и сразу стало понятно, что, прикрываясь демократией, страной управляют небольшие группы людей и делают, что хотят", — заключил политолог.Два голосования по Brexit в британском парламенте уже провалились. В январе сделку с Евросоюзом поддержали 202 члена палаты общин, 432 депутата ее отвергли. Второе голосование по Brexit прошло 12 марта. На нем за сделку проголосовали 242 депутата, против — 391. Терезе Мэй в третьей попытке необходимо заручиться поддержкой минимум 318 депутатов британского парламента.