Полицейские и общественники города Лиски Воронежской области вручили сегодня благодарность брянскому таксисту, который помог вернуться сбежавшему из дома школьнику. Об этом ГТРК Воронеж рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские и общественники города Лиски Воронежской области вручили сегодня благодарность брянскому таксисту, который помог вернуться сбежавшему из дома школьнику. Об этом ГТРК "Воронеж" рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.ЧП случилось 15 февраля в Лисках. Утром 14-летний подросток отправился в школу и не вернулся. На связь не выходил. Через три дня, 18 февраля подростка нашли в Брянской области. Замёрзшего паренька заметил таксист. Он вспоминает, что встретил мальчика, когда возвращался из Брянска в село Страшевичи. Они разговарились, выяснилось, что тот сбежал из дома в Лисках Воронежской области. Добирался в Брянск пешком и попутками. Один раз ночевал в лесу, другой - в заброшенном доме.Таксист посадил школьника в машину, включил печку, заставил его просушить носки и обувь.Мужчина хотел сам отвезти мальчика в Воронежскую область к родителям, но его жена посоветовала обратиться в полицию. Тогда он передал ребёнка брянским полицейским, а на следующий день за школьником приехали близкие.Как рассказывают полицейские, таксиста зовут Алексей Атрощенко. Чтобы отблагодарить его, лискинские общественники и полицейские приехали в Брянск. В отделе полиции ему вручили памятные подарки и благодарность.