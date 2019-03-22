У берегов Крыма вновь неспокойно. Рядом с полуостровом заметили военный самолет США. Подобная активность настораживает: ранее американские журналисты призывали бомбить Крымский мост.
У берегов Крыма вновь неспокойно. Рядом с полуостровом заметили военный самолет США. Подобная активность настораживает: ранее американские журналисты призывали бомбить Крымский мост.
Сообщается, что к берегам полуострова приблизился самолет
радиоэлектронной разведки Boeing RC-135. О приближении летательного аппарата к
Крымскому мосту сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
По некоторым сведениям, самолет взлетел с базы в Греции для
разведывательных мероприятий. Последние годы подобная активность стран НАТО в
непосредственной близости от Крымского моста заметно активизировалась.
В прошлом году над Черным морем заметили американский
самолет-разведчик Lockheed P-3 Orion и самолет на основе Boeing
707-320. Помимо прочего, они обеспечивают связь с атомными подводными лодками.
Почему американцы стали действовать так активно после
строительства ? Эксперты предполагают, что это связано с
намерением Вашингтона раскрыть возможности российской военной группировки,
сосредоточенный у переправы.
Впрочем, нельзя исключать и более агрессивных намерений, тем
более что в США уже предлагали решить вопрос с Крымским мостом радикально -
уничтожить переправу. Вскоре после открытия ее автомобильной части в мае 2014
года журналист влиятельного американского издания The Washington Examiner Том
Роган призвал нанести по ней военный удар.
По его словам, необходимо ударить в одну из точек , чтобы снизить количество жертв. Стоит отметить, что нанесение удара по
переправе ранее обсуждали горячие головы и на Украине.