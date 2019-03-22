Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, решение принято на заседании совета директоров по процентной политике.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, решение принято на заседании совета директоров по процентной политике, передает РИА Новости.При этом в 2019 году ЦБ допускает снижение ключевой ставки. По прогнозам Банка, к концу 2019 года инфляция может снизиться до 4,7-5,2%, а к концу 2020-го вернется к 4%.В 2018 году ЦБ дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. Повышение произошло впервые с 2014 года.