Звезда телестройки горько
пожалела, что обидела возлюбленную. Саймон Марданшин из шоу Дом-2 попытался
вымолить прощение Насти Якуб.
Звезда телестройки горько
пожалела, что обидела возлюбленную. Саймон Марданшин из шоу "Дом-2" попытался
вымолить прощение Насти Якуб.
Саймон пригласил красавицу
в укромный уголок на Сейшельском "Острове любви". Там вдали от посторонних глаз
звезда шоу "Дом-2" приступила к извинениям.
"Не ошибаются лишь роботы, /
безумные поступки не творят. / Не слышу я людского ропота, / и камни пусть в
меня летят", – в стихах излагал свои мысли Марданшин.
Напомним, на днях участник
телестройки устроил возлюбленной жуткий скандал. На глазах у других жителей "Дома-2"
он уличил Настю в занятиях проституцией, однако никаких внятных доказательств своим
обвинениям не привел.
Поклонники шоу "Дом-2" увидев мольбы Саймона в
Instagram-аккаунте "dom2_reality", посоветовали
Якуб
игнорировать его попытки примириться.
По мнению интернет-обывателей Марданшин слишком самовлюбленный.
"Вот мужики！Сначала герой. кричал.посылал.обзывал.а потом
прощение вымаливает！А девочка и
правда клевая и очень красивая！Достойна
лучшего! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "он
не настоящий. это проектный качок и пусть целует свои раздутые ручонки",
"Клоун с мышцами, как обезьяна бешенная", "Этот так называемый мужик, всегда будет уродом по жизни, самовлюбленным", – унижали Марданшина фанаты шоу "Дом-2".