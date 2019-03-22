Звезда телестройки горько пожалела, что обидела возлюбленную. Саймон Марданшин из шоу Дом-2 попытался вымолить прощение Насти Якуб.

Звезда телестройки горькопожалела, что обидела возлюбленную. Саймон Марданшин из шоу "Дом-2" попыталсявымолить прощение Насти Якуб.Саймон пригласил красавицув укромный уголок на Сейшельском "Острове любви". Там вдали от посторонних глаззвезда шоу "Дом-2" приступила к извинениям."Не ошибаются лишь роботы, /безумные поступки не творят. / Не слышу я людского ропота, / и камни пусть вменя летят", – в стихах излагал свои мысли Марданшин.Напомним, на днях участниктелестройки устроил возлюбленной жуткий скандал. На глазах у других жителей "Дома-2"он уличил Настю в занятиях проституцией, однако никаких внятных доказательств своимобвинениям не привел.Поклонники шоу "Дом-2" увидев мольбы Саймона вInstagram-аккаунте "dom2_reality", посоветовалиЯкубигнорировать его попытки примириться.По мнению интернет-обывателей Марданшин слишком самовлюбленный."Вот мужики！Сначала герой. кричал.посылал.обзывал.а потомпрощение вымаливает！А девочка иправда клевая и очень красивая！Достойналучшего! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "онне настоящий. это проектный качок и пусть целует свои раздутые ручонки","Клоун с мышцами, как обезьяна бешенная", "Этот так называемый мужик, всегда будет уродом по жизни, самовлюбленным", – унижали Марданшина фанаты шоу "Дом-2".