Ныне популярный композитор и продюсер Виктор Дробыш в Судьбе человека рассказал о том, как после нескольких лет, проведенных за границей, где он потерял все, отправил Примадонне российской эстрады написанные им песни. Ехать к Алле Пугачевой пришлось с сыном: Дробыш боялся, что она его убьет.

Ныне популярный композитор и продюсер Виктор Дробыш в "Судьбе человека" рассказал о том, как после нескольких лет, проведенных за границей, где он потерял все, отправил Примадонне российской эстрады написанные им песни.Алла Пугачева Дробышу ответила, и он приехал к ней в Москву, на Таганку. "Мне было страшно, и я взял с собой сына, чтобы она меня не убила", – вспоминает композитор.С этой судьбоносной встречи началось сотрудничество со звездами российского шоу-бизнеса, и теперь не он ищет покровительства, а к нему выстраиваются в очередь начинающие (и не только) исполнители.А начиналось все с обмана в музыкальной школе города Колпино в Ленинградской области. Конкурс был огромный, и брали туда только тех, у кого было дома пианино. Виктор соврал, что оно есть, и тогда отцу пришлось отказаться от покупки автомобиля и купить сыну фортепиано.Впоследствии, говорит Дробыш, он в шутливой форме говорил отцу, что это — самое выгодное вложение средств.Затем были городской ансамбль, консерватория имени Римского-Корсакова, подработка в музыкальном ансамбле гостиницы "Прибалтийская".В конце 1980-х, перед развалом СССР, Дробыш уже был клавишником в группе "Санкт-Петербург" и писал музыку для песен коллектива, а в 1990-х решил попытать счастья за границей.Виктор продал все – машину, квартиру – и уехал в Германию. "Мы очень красиво пожили, а потом все это закончилось. Я все потерял и оказался у разбитого корыта", — вспоминает композитор.Спасли его в те годы классическое музыкальное образование и жена — финская поэтесса Елена Стюф.Дробыш давал уроки игры на фортепиано, аккомпанировал музыкантам, писал песни, а затем вместе с семьей переехал в Финляндию. Вскоре после этого судьба свела Дробыша с Аллой Пугачевой, и у Виктора началась совсем другая жизнь.Правда, жена с двумя сыновьями в Россию ехать отказались – остались в Финляндии. Вернувшись на родину, композитор долгие годы был одинок. Но однажды все-таки произошла встреча с женщиной, которую, как говорит Дробыш, он ждал всю свою жизнь.Почему и с кем пришлось подраться Виктору на первом свидании с Татьяной? Почему знакомые выставляли его перед ней в самом неприглядном виде? Как песня Дробыша "Часики" оказалась судьбоносной для певицы Валерии и Иосифа Пригожина? И какую свою песню композитор называет "посланием всему миру"?Об этом Виктор Дробыш рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".