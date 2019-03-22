Затраты государства на создание корпорации Роснано возвращены. Об этом телеканалу Россия 24 заявил председатель правления Роснано, председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс.

Затраты государства на создание корпорации "Роснано" возвращены. Об этом телеканалу "Россия 24" заявил председатель правления "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс.Он пояснил, что возглавляемая им корпорация выплатила в бюджет с 2007 года 132 миллиарда 400 миллионов рублей. Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс."То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться, — отчитался Чубайс. — Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими".При этом затраты "Роснано" на конец 2018 года на предприятия по НИОКР составляют 42,5 миллиарда рублей. Это половина годового финансирования Российской академии наук (РАН).При этом объем экспорта портфельных компаний "Роснано" в 2018 году составил 68 миллиардов рублей и он будет расти, надеется Чубайс.По итогам работы "Росннано" в 2018 году получена рекордная чистая прибыль — 5,6 миллиарда руб. 18,6% — это средняя цифра дохода по всем завершенным проектам 2018 года. Это рекордная прибыль, подчеркнул Чубайс. В 2017 году компания принесла убыток в 5 миллиардов 308 миллионов рублей.Менеджмент "Роснано" предлагает направить на дивиденды за 2018 год 550 миллионов рублей."Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Управляющая компания "Роснано" создана в 2013 году. Она управляет активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов."Роснано" инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж."Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс. Также "Роснано" потенциально может стать совладельцем Tesla.