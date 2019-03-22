Александр Максимов, депутат от Единой России, объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников. Он считает, что русский народ испытывает традиционную, исконную, лютую ненависть к состоявшимся и успешным людям. Дискуссии разгорелись в Госдуме во время обсуждения законопроекта о запрете закупок автомобилей для чиновников стоимостью более 2 миллионов рублей.

Александр Максимов, депутат от "Единой России", объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников. Он считает, что русский народ испытывает "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям. Поэтому не надо идти у него на поводу и тем самым воспитывать в людях отрицательные качества. "Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага", — сообщил Максимов.Максимов утверждает, что депутаты — это люди, которые выделились из общей среды и стали маяками и двигателями прогресса. Если среди них встречается чванство, неуважение своих избирателей, нелюбовь к городу, то их надо воспитывать. А регламентировать все — автомобили, туалетную бумагу, парфюм, кофе, чайные принадлежности – нельзя. Максимов сообщил, что фракция "Единая Россия" данный законопроект не поддерживает.В свою очередь, коллега Александра Максимова по партии "Единая Россия", первый зампред фракции Андрей Исаев, назвал его слова о ненависти россиян к успешным и богатым людям неаккуратным высказыванием и неудачной фигурой речи. "Фракция и партия не разделяют это мнение", — заявил он журналистам.Исаев также добавил, что прослушал стенограмму и считает, что сообщения вырывают слова Максимова из контекста. Тем не менее, его высказывание может быть воспринято гражданами как некое проявление снобизма, отмечает он. "Мы не считаем, что есть какие-то граждане лучше и граждане, которые хуже", — сказал Исаев. И добавил, что все решения депутаты принимают в интересах всех граждан и стремятся, чтобы эти решения были оптимальны.Столь горячие дискуссии разгорелись на пленарном заседании Госдумы во время обсуждения законопроекта, который предлагает запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей, передает РИА Новости.Депутат от ЛДПР Сергей Иванов выразил уверенность, что выступление его коллеги Максимова разберут на цитаты.Василий Власов, также представляющий ЛДПР, указал на требования, публикуемые на сайте госзакупок. По его словам, Мосгордума разместила заказ на автомобиль, требования которому, в частности, подразумевают наличие в машине аудиосистемы с 9 динамиками. "Депутат Мосгордумы не может работать, если в его автомобиле нет девяти динамиков", — иронизирует Власов.Возразил Максимову и депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг. "Коллеги, если вы такие неординарные и состоявшиеся, ездите за свой счет, — заявил он. — Почему за счет налогоплательщика? Здесь не бедные люди сидят". Гартунг добавил, что его фракция выступает за принятие законопроекта.Однако в итоге большинством голосов депутаты законопроект отклонили.