Суд отправил под домашний арест первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша по обвинению в превышении должностных полномочий.

Суд отправил под домашний арест первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша по обвинению в превышении должностных полномочий.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала представитель главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.Она рассказала, что на допросе чиновник отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.Следствие подозревает его в том, что в 2015 году Фриш подписал договор купли-продажи муниципального здания лицу, не имеющему право на выкуп всего помещения, без торгов и аукциона. Кроме того, чиновник предоставил по данной сделке льготу в виде рассрочки оплаты сроком на 10 лет, в то время как законодательством предусмотрен срок не более трех лет.Врадий отметила, что до сегодняшнего дня в бюджет Чехова не поступили деньги по выкупу муниципального здания. По ее словам, размер ущерба будет установлен оценочной экспертизой.21 марта в рамках данного уголовного дела в администрации Чехова и по месту жительства Фриша сотрудники Следственного комитета России и Федеральной службы безопасности РФ провели обыски.