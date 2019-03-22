В японской Сайтаме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В пятницу свои программы представили танцевальные пары. Лучший результат в ритм-танце продемонстрировали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили новый мировой рекорд, набрав 88,42 балла.

В японской Сайтаме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В пятницу свои программы представили танцевальные пары. Лучший результат в ритм-танце продемонстрировали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили новый мировой рекорд, набрав 88,42 балла.Следом за ними расположились две танцевальные пары из России. Вторыми стали фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получив от судей 83,94 балла. Замкнули тройку лучших Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 83,10 балла. Для них этот результат стал лучшим в текущем сезоне.Произвольные программы будут представлены парами в субботу.