92-летний Джимми Картер, 39-й президент США, был признан самым долгоживущим среди своих предшественников. 21 марта Картеру исполнилось 94 года и 172 дня. Предыдущий рекордсмен в этой номинации, Джордж Буш-старший, умер в ноябре 2018 года, ему было на один день меньше, чем Картеру сейчас.

92-летний Джимми Картер, 39-й президент США, был признан самым долгоживущим среди своих предшественников. 21 марта Картеру исполнилось 94 года и 172 дня. Предыдущий рекордсмен в этой номинации, Джордж Буш-старший, умер в ноябре 2018 года, ему было на один день меньше, чем Картеру сейчас, сообщает NBC.Джимми Картер стал президентом США в 52 года и управлял страной с 1977-го по 1981-й год. До того, как встать у руля Америки, Картер занимал пост губернатора штата Джорджия.Одним из главных достижений Карьера в области внешней политики считается подписание мирного соглашения между Израилем и Египтом.В 2002 году 39-й президент США получил Нобелевскую премию мира за проведение мирных переговоров и борьбу за права человека.В 2016 году у Картера нашли запущенную форму рака, однако после операции на печени МРТ показало, что болезнь отступила.