Капитан сборной России Артем Дзюба после проигранного матча от Бельгии (1:3) в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года признался, что этот результат мотивирует команду перед дальнейшей игрой.

Капитан сборной России Артем Дзюба после проигранного матча от Бельгии (1:3) в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года признался, что этот результат мотивирует команду перед дальнейшей игрой."Такие игроки, как Эден Азар делают определенный результат. Разница в том, что у Бельгии он есть, а у нас нет, — приводит слова Дзюбы ТАСС. – Когда мы сравняли счет, то показалось, что мы в состоянии навязать им борьбу, но Азар сделал игру. Теперь это поражение подстегнет нас на матч со сборной Казахстана. Нас это сплотит".Напомним, что подопечные Станислава Черчесова после выездного матча в Брюсселе ожидает встреча с Казахстаном. Поединок состоится 24 марта в Астане. Начало – в 17:00 по московскому времени.