Депутат Михаил Романов прокомментировал заявление музыканта Сергея Шнурова о том, что депутаты и сенаторы далеки от народа. По его словам, оценку деятельности депутатов должны давать избиратели. Я считаю, что Шнуров просто попиарился на этой теме, — сказал он.

Заместитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов прокомментировал заявление музыканта Сергея Шнурова о том, что депутаты и сенаторы далеки от народа.Единоросс считает, что певец это сделал это для привлечения внимания к своей персоне, а оценку деятельности депутатов должны давать избиратели."Здесь я считаю, что Шнуров просто попиарился на этой теме", — сказал РИА Новости Романов.Ранее в Думе прошли слушания, посвященные работе над законом "О культуре"​​​. Одним из участников был Шнуров. Он предложил упразднить министерство культуры, так как "ни в одной нормальной стране" нет такого ведомства. По его мнению, любой человек, имеющий доступ в Интернет, может стать "производителем смыслов", так что регламентировать культуру невозможно.Также Шнуров предложил "украсть" в какой-нибудь европейской стране закон о культуре и перестать бороться с матом. Он считает, что, как только начинается борьба с нецензурной лексикой, "на улицах остается один мат".