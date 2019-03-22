Владимирский областной суд отклонил апелляцию
Владимирский областной суд отклонил апелляцию
Во Владимирском областном суде рассмотрели апелляцию стороны защиты экс-директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, которого обвиняют в растрате бюджетных денег, в части продления срока нахождения под домашним арестом. Суд решил оставить решение Октябрьского районного суда Владимира без изменений.
Игорь Конышев пробудет под домашним арестом до 18 мая.
Напомним, Игорь Конышев возглавлял музей с 2016 по 2018 год. В ноябре 2018 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.