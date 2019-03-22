Владимирский областной суд отклонил апелляцию

Владимирский областной суд отклонил апелляциюВо Владимирском областном суде рассмотрели апелляцию стороны защиты экс-директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, которого обвиняют в растрате бюджетных денег, в части продления срока нахождения под домашним арестом. Суд решил оставить решение Октябрьского районного суда Владимира без изменений.Игорь Конышев пробудет под домашним арестом до 18 мая.Напомним, Игорь Конышев возглавлял музей с 2016 по 2018 год. В ноябре 2018 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.