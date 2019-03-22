Едва выписавшись из больницы, куда Елена Беркова попала из-за сильнейшего переутомления, она отметила свой день рождения в одном из столичных ресторанов. Однако многие приглашенные так и не пришли.

Едва выписавшись из больницы, куда Елена Беркова попала из-за сильнейшего переутомления, она отметила свой день рождения в одном из столичных ресторанов. Однако многие приглашенные так и не пришли.Накануне, 21 марта, Елена Беркова закатила шумную вечеринку по случаю дня рождения в одном из столичных ресторанов. Был составлен внушительный список звездных гостей, однако почти никто из них не пришел, передает . В этот день состоялись похороны певицы Юлии Началовой, и вся элита собралась на Троекуровском кладбище.Однако Елена Беркова не расстроилась и даже преподнесла гостям сенсационную новость. Порнодива объявила о скорой свадьбе. Ее избранником стал "миллиардер, филантроп и путешественник" Александр Путинцев. "Шесть лет назад переехал жить за границу, но недавно вернулся в столицу. Сделал предложение, я согласилась!" – цитирует Елену Беркову .Порноактриса рассказала, что ее любимому 42 года. Он предложил эмигрировать после свадьбы, но Елена пока не приняла окончательного решения. По словам Берковой, Путинцев первым обратил внимание на ее состояние, когда она почувствовала себя плохо. "Все два дня не отходил от моей кровати, поддерживал. Я искала серьезные отношения и нашла их!" – заявила .Для Александра Путинцева этот брак будет вторым, а вот выходит замуж уже в шестой раз. Несколько месяцев назад она оформила развод с актером Андреем Стояновым.