Позиция Евросоюза по поводу Голанских высот не изменилась – они по-прежнему не часть территории Израиля, об этом пишет Рейтер со ссылкой на представителя ЕС.

Позиция Евросоюза по поводу Голанских высот не изменилась – они по-прежнему не часть территории Израиля, об этом пишет "Рейтер" со ссылкой на представителя ЕС.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америке пора признать Голанские высоты за Израилем. Это, по его мнению, будет в интересах безопасности и Израиля, и региона в целом.В правительстве ФРГ это заявление приняли к сведению, но подчеркнули, что выступают против односторонних шагов. Что касается Голанских высот, Германия придерживается прежних позиций, соответствующих резолюциям Совбеза ООН, которые признают аннексию Голан Израилем недействительной, сообщает ТАСС.Москва, в свою очередь, считает заявление Трампа безответственным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "России 24". После этого, по ее словам, можно ожидать обострения конфликта на Ближнем Востоке.Между тем, Трамп рассказал, что "долгое время" думал о том, чтобы признать Голанские высоты израильскими, и это было "тяжелым решением для всех президентов США".Сирийский военный эксперт Мухаммад Аббас заявил РИА Новости, что президент США своим заявлением хочет завоевать поддержку еврейского лобби на выборах в 2020 году.Кроме того, Голаны, по его словам, важны значительными запасами пресной воды, месторождениями нефти и газа, кроме того, они обладают высоким туристическим потенциалом. Трамп пытается отдать то, что ему не принадлежит, "тому, кто это не заслуживает", считает сирийский эксперт.МИД Сирии назвал заявление Трампа безответственным и подчеркнул, что США тем самым нагнетают обстановку в регионе.