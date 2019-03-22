Российский нападающий Тампы-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров стал обладателем нового личного достижения. В победном матче регулярного чемпионата НХЛ против Каролины Харрикейнз (6:3) россиянин благодаря голевой передаче набрал свое 120-е очко, уложившись в 75 матчей.

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал обладателем нового личного достижения. В победном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины Харрикейнз" (6:3) россиянин благодаря голевой передаче набрал свое 120-е очко, уложившись в 75 матчей.Кучеров стал первым игроком за предыдущие 20 лет с такой результативностью за указанное количество игр НХЛ. Как сообщает Чемпионат.Com, он повторил достижение известного чешского хоккеиста Яромира Ягра, который в сезоне 1998/99 за 75 матчей набрал аналогичное количество очков.В истории НХЛ же такая результативность Кучерова стала четвертым показателем – быстрее 120 очков набирали лишь Марио Лемье, которому понадобилось 59 игр в сезоне 1995/96, тому же Ягру в сезоне 1995/96 понадобилось 63 матча, а Уэйну Гретцки в сезоне 1993/94 – 73 игры.