МВД и ФСБ сразу в трех городах Липецке, Петербурге и Москве проводят обыски по делу о хищении представителями группы станкостроительных предприятий.

МВД и ФСБ сразу в трех городах Липецке, Петербурге и Москве проводят обыски по делу о хищении представителями группы станкостроительных предприятий, передает телеканал "Россия 24".Деньги были выделены в рамках гособоронзаказа. Кроме того, следователи считают, что расхищены средства федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. Ущерб пока не называют. Изымают документацию, носители информации и другие значимые для расследования предметы.