Полузащитник московского Локомотива Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.Баринов присоединится к сборной России в Астане, где и состоится поединок против Казахстана, сообщает пресс-служба команды. Приглашение игрока средней линии прокомментировал наставник сборной: "Ситуация складывается таким образом, что по разным причинам мы потеряли четверых игроков – Кутепова, Зобнина, Кузяева и Головина, поэтому наш штаб принял решение вызвать Баринова"."Он является футболистом, имеющим игровую практику в клубе и способным конкурировать на своей позиции в сборной. Сегодня я общался с главным тренером "Локо" Юрием Семиным – он подтвердил, что игрок находится в хорошем состоянии".Для Баринова это приглашение в сборную России является первым в его карьере. В матче против Казахстана он имеет возможность дебютировать за главную футбольную команду страны. Игра состоится 24 марта на "Астана Арене".