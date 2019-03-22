Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину, который истекает в конце года, и вернуться к переговорам о прямых поставках газа украинским потребителям. В Москву по своей инициативе приехали представители украинской оппозиционной платформы За жизнь.

Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину, который истекает в конце года, и вернуться к переговорам о прямых поставках газа украинским потребителям. Обсудить возможное возрождение экономического сотрудничества с Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером сегодня по своей инициативе приехали представители украинской оппозиционной платформы "За жизнь" Виктор Медведчук и кандидат в президенты на грядущих выборах Юрий Бойко.У старинного камина с изразцами в подмосковных Горках российский премьер принимает сегодня представителей украинской оппозиционной платформы "За жизнь". Единственная политическая сила, с которой сейчас вообще можно вести диалог."Вы обратились с инициативой о проведении такой встречи для того, чтобы обсудить некоторые вопросы взаимодействия между нашими странами. Отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным провести такого рода встречу. В этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше", — сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.Посчитано, что после того, как начнут работать "Северный поток — 2" через Балтику и "Турецкий поток" по дну Черного моря, надобность в украинской газотранспортной системе отпадет. Транзит российского газа в Европу — едва ли не основная статья доходов бюджета Украины, и его прекращение станет крахом для и без того весьма шаткой экономики страны."Тарифы на Украине за 5 лет выросли в среднем на 745%. Цены на газ выросли на 1080%. Цены на отопление выросли на 1220% с 1 января 2014 года", — рассказывает Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь"."Картинка, которую вы нарисовали, она, конечно, абсолютно безрадостная, но, к сожалению, она вполне точная и является прямым следствием той политики, которую проводят действующие украинские власти", — отвечает премьер-министр Дмитрий Медведев.Для тех, кто сейчас у власти на Украине, отказ от всего российского — принципиальная позиция, пусть даже это крайне невыгодно стране. Газ из России, конечно, приходится покупать, но его выдают за европейский, который, естественно, населению обходится дороже."А это, соответственно, и себестоимость нашей продукции, это высокие коммунальные тарифы. Практически это отражается на жизни каждого человека в нашей стране. И я бы просил, чтобы мы эти вопросы рассмотрели, потому что для нас это очень важно", — объясняет Юрий Бойко, кандидат на пост президента Украины, депутат Верховной рады Украины.Что удивительно, сразу несколько украинских телеканалов показывали встречу в прямом эфире. Вопрос жизненно важный для страны, но нынешнее руководство Украины решать его не собирается. Хотя российская сторона готова обсуждать сотрудничество и условия предлагает весьма выгодные."Газпром" готов к проведению переговоров по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок напрямую российского газа. Конечно же, сегодня рано говорить о конкретной цене, но, зная запредельный уровень цен для конечных потребителей, который есть сегодня на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен", — рассказывает Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром".Транзитный договор "Газпром" тоже готов продлить и поддерживает идею создания совместного российско-украинского газового консорциума. Другое дело, что подписывать контракты должны официальные власти страны. До выборов президента осталось чуть больше недели.