На Украине вновь прогремел предвыборный скандал. Генпрокурор Незалежной Юрий Луценко косвенно обвинил главу дипмиссии США Мари Йованович в краже выделенных его стране денег.

На Украине вновь прогремел предвыборный скандал. Генпрокурор Незалежной Юрий Луценко косвенно обвинил главу дипмиссии США Мари Йованович в краже выделенных его стране денег.В интервью одному известному изданию он объяснил читателям, как американский посол в Киеве вмешивается в политическую жизнь Украины. Йованович передала ему тайный список с фамилиями "неприкасаемых" лиц, в отношении которых нельзя проводить расследования.Так что же все-таки объединяет Трампа, Абрамса и других представителей трамповской администрации Белого дома? Они непрофессиональны. Эти политики не знают, как реагировать на ситуацию внутри Украины и на происходящее в Венесуэле. А с "тестового наезда" на граждан Евросоюза, актеров и депутатов официальный Киев логично перешел на другой уровень. И стал наезжать на политиков Соединенных Штатов, в частности, на посла США Йованович. То есть Америка, если бы она действовала профессионально, и ее президент был бы не бизнесмен, а политик, в самом зародыше подавила бы такие поползновения. Такое мнение высказал политический аналитик Григорий Трофимчук.Что стоит за обвинениями Луценко в адрес посла США? До чего докатилась современная политика Америки? Об этом и многом другом в очередном выпуске ток-шоу "Кто против?".