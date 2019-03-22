Главарь террористической группировки Исламское государство (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность: он укоротил и перекрасил в рыжий цвет бороду и растолстел из-за малоподвижного образа жизни.

Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.Газета Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник в иракских органах безопасности сообщила, что аль-Багдади укоротил и перекрасил в рыжий цвет бороду. Кроме того, он сильно растолстел из-за малоподвижного образа жизни.Точное местонахождение главаря террористов неизвестно. Он несколько раз приезжал в Багуз, но сейчас он находится в другом районе Сирии. Несколько раз он пытался сбежать из страны в Ирак, но ему не удалось это сделать.Как передает РИА Новости, чаще всего аль-Багдади ездит на обычных автомобилях или такси без сопровождения автоколонн. Его охранники носят афганскую одежду, а не форму боевиков ИГ.Информация о ликвидации аль-Багдади появлялась несколько раз, но ни разу не подтверждалась. Также появлялись сообщения, что он болен раком легких и парализован из-за тяжелого ранения.