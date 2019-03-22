К счастью, никто не пострадал

К счастью, никто не пострадалВ Палатах, принадлежащих Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, глыба льда пробила козырёк у главного входа. Инцидент произошёл поздним вечером 21 марта, когда ни в здании музея, ни около него никого не было.Как сообщили в пресс-службе музея, крылечко уже восстанавливают, на работу Палат происшествие никак не повлияло. Оказалось, что козырёк на крыльце у главного входа четверть века назад сделали именно для безопасности посетителей. Крышу здания спроектировали так, что промышленные альпинисты, убирающие снег и наледь, не могут добраться до участка над входом.В итоге ВСМЗ с согласия инспекции по охране объектов культурного наследия решил демонтировать козырёк.