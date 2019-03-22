Сборная России по футболу понесла потери после матча первого тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Бельгии. В Казахстан не полетели два полузащитника национальной сборной Александр Головин и Далер Кузяев.

Сборная России по футболу понесла потери после проигранного матча первого тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Бельгии. В Казахстан не полетели два полузащитника национальной сборной Александр Головин и Далер Кузяев.Кузяев в матче против бельгийцев получил травму. После игры он прошел медицинский осмотр, в результате которого было принято решение отпустить игрока средней линии обратно в "Зенит", сообщает официальный Twitter сборной России. Головин же покинул расположение сборной из-за полученной на 90 минуте матча красной карточки, из-за которой он дисквалифицирован на следующий поединок.Напомним, что поединок сборной России против Казахстана в рамках второго тура отбора к Евро-2020 состоится на выезде в Астане. Игра пройдет в воскресенье, 24 марта на "Астана Арене". Начало – в 17:00 по Москве.