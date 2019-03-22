Объявивший о голодовке в ростовском СИЗО украинец Павел Гриб на самом деле продолжает принимать пищу, сообщил ТАСС председатель Общественной народной комиссии (ОНК) Леонид Петрашис. Он также опроверг данные о том, что молодому человеку не предоставлялась медицинская помощь.

Объявивший о голодовке в ростовском СИЗО украинец Павел Гриб на самом деле продолжает принимать пищу, сообщил ТАСС председатель Общественной народной комиссии (ОНК) Леонид Петрашис. Он также опроверг данные о том, что молодому человеку не предоставлялась медицинская помощь."Я сегодня разговаривал с начальником СИЗО: после возвращения Павла из суда жалоб у него по состоянию здоровью не было, осмотрен врачом, пищу принимает, заявлений о голодовке не делал", — подчеркул Петрашис.19-летний украинец Павел Гриб сегодня был признан Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону виновным в призывах к совершению теракта и приговорен к 6 годам заключения в колонии общего режима.Как следует из материалов дела, с 27 марта по 15 мая 2017 года юноша переписывался в Интернете с одной из старшеклассниц в Сочи и подговаривал ее устроить взрыв на выпускном вечере в школе. Задержали юношу в августе 2017 года на территории Белоруссии.Сам Павел Гриб свою вину отрицает. После вынесения приговора он объявил, что начинает голодовку.