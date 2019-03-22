Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор украинцу Павла Грибу, который подговаривал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере.

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор украинцу Павла Грибу, который подговаривал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере, передает "Интерфакс".Согласно решению суда, Гриб приговорен к 6 годам заключения в колонии общего режима.Как сообщалось, 19-летнего Гриба задержали 24 августа2017 года во время посещения Белоруссии. Позже сообщалось, о его нахождении в краснодарском следственном изоляторе.Находясь с марта по май 2017 года на Украине, обвиняемый вел переписку в Интернете со старшеклассницей из Сочи.По данным следствия, Гриб уговаривал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года.При этом он рекомендовал ей после теракта покинуть территорию РФ.