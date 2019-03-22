Еще одной темой саммита ЕС стал Китай. Глава Еврокомиссии Юнкер назвал отношения Брюсселя с Пекином несимметричными. И напомнил, что Китай европейцам - соперник, партнер, конкурент. В адрес кого это напоминание было — понятно. Италия готова поддержать проект Один пояс — один путь и допустить китайский капитал к своей инфраструктуре и даже в итальянский футбол.

Еще одной темой саммита ЕС стал Китай. Глава Еврокомиссии Юнкер назвал отношения Брюсселя с Пекином несимметричными. И напомнил, что Китай европейцам — соперник, партнер, конкурент. В адрес кого это напоминание было — понятно. Италия готова поддержать проект "Один пояс — один путь" и допустить китайский капитал к своей инфраструктуре и даже в итальянский футбол.Партнера, как и врага, нужно знать в лицо — и масштабнее этого портрета, вспаханного на поле под Венето Си Цзиньпиню вряд ли посвящали. 20 тысяч квадратных метров!К визиту китайского лидера действительно готовились всей страной и страну к нему готовили — на главных итальянских каналах даже запустили серию роликов с любимыми цитатами лидера КНР.Государственный визит проходит громко ярко — с Си Цзиньпинем делегация из 500 человек и при полном параде — почетный караул в Квиринальском дворце. Военные почести у Алтаря Отчества.Ради того, чтобы понравиться, дружить с Китаем Италия готова на все — перекрыть пол Рима, закрыть Колизей для туристов — ради частной экскурсии Си Цзиньпиня. Самое святое — футбол — китайских игроков начнут приглашать в Серию А. И все это конечно ради экономики. Новый шёлковый путь — главное в программе.Меморандум, что подпишут Китай и Италия в субботу, 23 марта, открывает КНР доступ к итальянским портам – Генуе, Триесту. Китайские инвестиции должны спасти Alitália и в целом стимулировать итальянскую экономику, которая переживает стагнацию.Италия станет первой страной "большой семерки", что поддержит проект Один пояс — один путь"."Китай высоко ценит стремление Италии принимать участие в развитии здоровых и устойчивых отношений между Азией и Европой", — заявил Си Цзиньпин, руководитель КНР."Репутация Италии будет подмочена надолго" — реакция Белого дома не могла быть другой. Вашингтон обвил Пекину торговую войну и этот трехдневный визит с почестями — для США как удар в спину. Даже в самом правительстве есть те, кто сомневается удастся ли Риму усидеть на двух стульях.В статье под названием "Удастся ли Италии уложить Китай в постель" Bloomberg спрашивает почему вице-премьер Сальвини демонстративно уехал из Рима в день визита китайца. Лидер партии "Лига" против колонизации Китаем, в то время как его коллега, вице-премьер по экономике Ди Майо — за."В СМИ, в связи с визитом Си Цзиньпина, бурно обсуждалось подписание соглашения "Один пояс — один путь". Уверяю вас, что это невероятная возможность для всех нас", — заявил Луиджи Ди Майо, министр экономического развития Италии, заместитель председателя совета министров.Шёлковый путь, связавший древний Рим и древний Китай сильно улучшил жизнь наши предков, напомнил лидер КНР по прилету в Рим, как бы намекая на то, что сопротивляться проникновению китайских инвестиций не стоит. Для своего визита Си Цзиньпин выбрал удачное время — после смены власти Италия демонстрирует удивительную самостоятельность и бесстрашие в дискуссиях с Брюсселем и США.