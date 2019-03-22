Претенденток на руку и сердце Марата Башарова призвали
подумать о собственной безопасности. От актера сбежала третья жена – и нет
никакой гарантии того, что любитель помахать кулаками не будет отрабатывать
удары на четвертой.
Претенденток на руку и сердце Марата Башарова призвали
подумать о собственной безопасности. От актера сбежала третья жена – и нет
никакой гарантии того, что любитель помахать кулаками не будет отрабатывать
удары на четвертой.
не воспринимает уход жены как урок. Для актера
это лишь повод, чтобы пуститься в новые отношения. А желающие попасть в объятия
Башарова найдутся, считает популярный блогер Лена Миро.
"Что самое страшное в этой ситуации, что снова найдется
жертва. Для нее, молодой и красивой, Марат будет куском счастья. Она, зная о
его прошлом, соврет себе, что ее бить не будут. Первый раз, когда получит по
щам, подумает, что это – эхо прошлого. Приготовит ему борщ, сделает минет,
пожалеет и погладит головку", – написала Миро.
Однако будет и второй раз. Все понимают, что если мужчина бьет
всех своих жен, то он не остановится. Тем более, что причин менять
свое поведение у нет, считает блогер.
"Его не посадят. Его не лишат работы и денег. Его не
опозорят в СМИ, не сделают нерукопожатным. Напротив, ему от развода ведь только
лучше – это повод найти более молодую и свежую письку и лупить ее", -
уверена Миро.
Блогер задается вопросом: до каких пор будут находиться в
России женщины, готовые вступать в отношения с такими, как Башаров? И что может
сделать в этой ситуации общество, как должны вести себя с актером его коллеги,
родные, друзья?
Скандал разразился в конце 2018 года: сообщалось, что сломал палец и нос своей жене Елизавете Шевырковой. Новый год супруги провели раздельно. Позже на своей страничке в социальной сети Instagram Елизавета объявила о расставании с супругом. На днях мировой суд расторг брак между Маратом Башаровым и Елизаветой Шевырковой.