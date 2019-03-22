Претенденток на руку и сердце Марата Башарова призвали подумать о собственной безопасности. От актера сбежала третья жена – и нет никакой гарантии того, что любитель помахать кулаками не будет отрабатывать удары на четвертой.

Претенденток на руку и сердце Марата Башарова призвалиподумать о собственной безопасности. От актера сбежала третья жена – и нетникакой гарантии того, что любитель помахать кулаками не будет отрабатыватьудары на четвертой.не воспринимает уход жены как урок. Для актераэто лишь повод, чтобы пуститься в новые отношения. А желающие попасть в объятияБашарова найдутся, считает популярный блогер Лена Миро."Что самое страшное в этой ситуации, что снова найдетсяжертва. Для нее, молодой и красивой, Марат будет куском счастья. Она, зная оего прошлом, соврет себе, что ее бить не будут. Первый раз, когда получит пощам, подумает, что это – эхо прошлого. Приготовит ему борщ, сделает минет,пожалеет и погладит головку", – написала Миро.Однако будет и второй раз. Все понимают, что если мужчина бьетвсех своих жен, то он не остановится. Тем более, что причин менятьсвое поведение у нет, считает блогер."Его не посадят. Его не лишат работы и денег. Его неопозорят в СМИ, не сделают нерукопожатным. Напротив, ему от развода ведь тольколучше – это повод найти более молодую и свежую письку и лупить ее", -уверена Миро.Блогер задается вопросом: до каких пор будут находиться вРоссии женщины, готовые вступать в отношения с такими, как Башаров? И что можетсделать в этой ситуации общество, как должны вести себя с актером его коллеги,родные, друзья?Скандал разразился в конце 2018 года: сообщалось, что сломал палец и нос своей жене Елизавете Шевырковой. Новый год супруги провели раздельно. Позже на своей страничке в социальной сети Instagram Елизавета объявила о расставании с супругом. На днях мировой суд расторг брак между Маратом Башаровым и Елизаветой Шевырковой.