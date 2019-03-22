В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону. В пятницу на старт вышли мужчины, которым предстояло выявить лучшего в спринте на 10 километров. Победителем стал норвежец лидер общего зачета Йоханнес Бе.

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону. В пятницу на старт вышли мужчины, которым предстояло выявить лучшего в спринте на 10 километров. Победителем стал норвежец лидер общего зачета Йоханнес Бе.Норвежец проехал дистанцию за 24 минуты 39,1 секунды, допустив при этом один промах на огневом рубеже. Второй результат продемонстрировал итальянец Лукас Хофер, отставший от победителя на 31,7 секунды. На стрельбе он обошелся без промахов. Замкнул же тройку француз Кентен Фийон Майе, который также чисто отстрелял на стрельбище, но ходом проиграл Бе 35 секунд.Лучшим среди российский биатлонистов был Александр Логинов, занявший девятую строчку. Он смазал один выстрел, но уступил победителю 52,9 секунды. Матвей Елисеев стал 18-м, Евгений Гараничев – 28-м, Дмитрий Малышко – 45-м, Александр Поварницын – 66-м, а Эдуард Латыпов – 70-м.