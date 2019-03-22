В минувшую ночь на Владивосток обрушился снегопад. Коммунальные службы были заранее предупреждены о возможных осадках, к утру на дорогах города трудились 140 единиц снегоуборочной техники. Количество аварий значительно выросло — за последние 24 часа зафиксировано 76 дорожно-транспортных происшествий.

В минувшую ночь на Владивосток обрушился снегопад. Коммунальные службы были заранее предупреждены о возможных осадках, к утру на дорогах города трудились 140 единиц снегоуборочной техники.Ожидается, что снегопад закончится сегодня, 22 марта, к вечеру, однако полностью осадки прекратятся лишь к воскресенью, когда ожидается ясная погода.Количество аварий из-за скользкой дороги выросло — за последние 24 часа зафиксировано 76 дорожно-транспортных происшествий. Их количество продолжает расти.