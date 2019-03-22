К ситуации со сбросом нефтепродуктов в Амур подключился Следственный комитет. Специалистам предстоит установить источник разлива жидкости, размер экологического ущерба, и определить собственника предприятия. После этого будет решаться вопрос о возбуждении дела.

К ситуации со сбросом нефтепродуктов в Амур подключился Следственный комитет. Специалистам предстоит установить источник разлива жидкости, размер экологического ущерба, и определить собственника предприятия. После этого будет решаться вопрос о возбуждении дела.Напомним, ранее ГТРК "Дальневосточная" уже сообщала, что в районе Затона в Хабаровске обнаружили маслянистое пятно. На место прибыли сотрудники сразу нескольких ведомств. Специалисты отобрали пробы воды. О результатах исследования станет известно в ближайшее время. Сейчас в отношении ТЭЦ-1 начали проверку из-за нарушения требований водоохранного законодательства.