Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский, который по данным соцопросов сейчас занимает первое место в предвыборном рейтинге, дал интервью ведущим западным СМИ. В нем Зеленский, в частности, выступил в защиту русского языка, процитировав десятую статью Конституции Украины.

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский, который по данным соцопросов сейчас занимает первое место в рейтинге, опережая Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, дал интервью ведущим западным СМИ.В нем Зеленский, в частности, выступил в защиту русского языка, процитировав десятую статью Конституции Украины.Согласно этой статье, власти страны обязаны поддерживать и развивать русский язык, как и языки национальных меньшинств.Кандидат в президенты Украины сказал, что сейчас население страны "с большим удовольствием" переходит на родной язык, и он уверен, что "следующее поколение будет говорить по-украински".Однако, сказал Зеленский, не надо давить на русский язык и языки национальных меньшинств.28 февраля Верховная рада приступила к рассмотрению (во втором чтении) законопроекта о государственно языке, который предусматривает использование исключительно украинского практически во всех сферах жизни, напоминает РИА Новости.Выборы президента Украины должны состояться 31 марта. Последние результаты опроса показывают, что шоумен Владимир Зеленский во втором туре победит при любом сопернике.