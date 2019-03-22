Фото Хлои Кардашьян в дорогих джинсах привело в бешенство
поклонников телезвезды. На сестру знаменитой модели обрушился шквал критики за
нелепый ответ на комментарий одного из подписчиков.
Фото Хлои Кардашьян в дорогих джинсах привело в бешенство
поклонников телезвезды. На сестру знаменитой модели обрушился шквал критики за
нелепый ответ на комментарий одного из подписчиков.
На позировала в джинсах бренда Good American.
Одна из поклонниц заметила, что ей пришлось бы работать часов 20, чтобы купить
себе такие же.
Ответ Кардашьян потряс фанатов. "Ой, это так мило! Я
счастлива, что они тебе понравились", – написала телезвезда. Подписчики
решили, что звезда глумится над бедностью девушки.
"Она даже не понимает, как это грубо, потому что всю
жизнь была богатой. "Быть бедным круто!", "Мне нравятся твои
джинсы. Я продам почку, чтобы купить их", "Да ты должна отправить ей
целую коробку с джинсами хотя бы за то, что она так сказала", – пишут
комментаторы.
Надо отметить, что джинсы Good American, в которых появилась на , стоят, в переводе на
российскую валюту, около 10 тысяч рублей. "Кто-то должен работать
сумасшедшее количество часов, чтобы позволить себе только одну пару джинсов.
Миллионерша считает милым, что люди должны думать о том, сколько часов им нужно
работать ради мелкой вещи", – возмущаются пользователи.
Напомним, недавно сестра Хлои, известная модель
Ким Кардашьян-Уэст поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком в наряде от российского дизайнера Яси Миночкиной. Экстравагантный наряд создан для особых случаев.
На 38-летняя позирует в белом прозрачном платье ручной работы. Оно блестит и переливается, открывая грудь и ноги его обладательницы.Пользователям соцсети очень понравился наряд. Поклонники засыпали модель комплиментами. За 12 часов фото Кардашьян собрало более 3,7 миллиона лайков.