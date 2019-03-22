Фото Хлои Кардашьян в дорогих джинсах привело в бешенство поклонников телезвезды. На сестру знаменитой модели обрушился шквал критики за нелепый ответ на комментарий одного из подписчиков.

Фото Хлои Кардашьян в дорогих джинсах привело в бешенствопоклонников телезвезды. На сестру знаменитой модели обрушился шквал критики занелепый ответ на комментарий одного из подписчиков.На позировала в джинсах бренда Good American.Одна из поклонниц заметила, что ей пришлось бы работать часов 20, чтобы купитьсебе такие же.Ответ Кардашьян потряс фанатов. "Ой, это так мило! Ясчастлива, что они тебе понравились", – написала телезвезда. Подписчикирешили, что звезда глумится над бедностью девушки."Она даже не понимает, как это грубо, потому что всюжизнь была богатой. "Быть бедным круто!", "Мне нравятся твоиджинсы. Я продам почку, чтобы купить их", "Да ты должна отправить ейцелую коробку с джинсами хотя бы за то, что она так сказала", – пишуткомментаторы.Надо отметить, что джинсы Good American, в которых появилась на , стоят, в переводе нароссийскую валюту, около 10 тысяч рублей. "Кто-то должен работатьсумасшедшее количество часов, чтобы позволить себе только одну пару джинсов.Миллионерша считает милым, что люди должны думать о том, сколько часов им нужноработать ради мелкой вещи", – возмущаются пользователи.Напомним, недавно сестра Хлои, известная модельКим Кардашьян-Уэст поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком в наряде от российского дизайнера Яси Миночкиной. Экстравагантный наряд создан для особых случаев.На 38-летняя позирует в белом прозрачном платье ручной работы. Оно блестит и переливается, открывая грудь и ноги его обладательницы.Пользователям соцсети очень понравился наряд. Поклонники засыпали модель комплиментами. За 12 часов фото Кардашьян собрало более 3,7 миллиона лайков.