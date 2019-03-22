Киев предложил Москве провести малый обмен – передать осужденного на Украине россиянина на обвиненного в подстрекательстве в терроризме 21-летнего украинца Павла Гриба. Россия интереса к такому обмену не проявила, заявила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Киев предложил Москве провести малый обмен – передать осужденного на Украине россиянина на обвиненного в подстрекательстве в терроризме 21-летнего украинца Павла Гриба. Россия интереса к такому обмену не проявила, заявила вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.Киев не признает "судилище" над украинцем, заявила Геращенко. При этом Украина будет включать Павла Гриба во все списки на обмен заложников с республиками Донбасса, сообщает "Интерфакс". При этом украинская сторона отмечает тяжелое состояние здоровье Гриба. Ирина Геращенко заявила, что к осужденному Северо-Кавказским окружным военным судом гражданину Украины не допустили миссию врачей с Украины или Международного комитета Красного Креста.Шестилетний срок Гриб будет отбывать в колонии общего режима. МИД Украины заявил, что в результате приобретенных тяжелых заболеваний и тяжелого состояния Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в российской колонии."Павел Гриб требует постоянного высококвалифицированного надзора врачей, регулярного проведения комплексного медицинского обследования и пребывания в специализированном медицинском заведении", — заявляют украинские дипломаты.Павел Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Белоруссии. Общаясь со школьницей из Сочи по Интернету он уговаривал ее изготовить самодельное взрывное устройство, а затем устроить теракт и подорвать его в школе на выпускном балу. После теракта Павле Гриб рекомендовал девочке сразу покинуть Россию.Обвинения в подстрекательстве к террористическим действиям МИД Украины считает сфабрикованными. Павле Гриб также в суде отвергал все выдвинутые против него обвинения в террористической деятельности. После вынесения приговора Гриб объявил голодовку.