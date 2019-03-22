Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский озвучил рецепт возвращения Крыма. Для нынешней политической элиты Незалежной актер высказал слишком радикальное мнение. После этого на юмориста обрушился шквал негатива.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский озвучил рецепт возвращения Крыма. Для нынешней политической элиты Незалежной актер высказал слишком радикальное мнение. После этого на юмориста обрушился шквал негатива.В деле возвращения Крыма и Донбасса Киеву нужно идти накомпромиссы с Москвой, уверен Зеленский. В интервью журналу "Новоевремя" юморист заявил о необходимости учитывать культурно-языковыеособенности этих регионов.Если бы Крым и Донбасс остались в составе Украины, тополучили бы гораздо больше прав и свобод. Гораздо больше, чем в России,утверждает Зеленский.В Сети провокационные высказывания комика не оценили.Компромисс может быть только один – отказ Украины от бандеровской идеологии ивступление в союзное государство с Россией и Белоруссией, прокомментировалпользователь DD HHH.Другие усомнились, что человек с внешностью можетбыть президентом. "От силы министр по туризму, или медицине", -заявил Никос Тележано. Третьи и вовсе назвали актера "клоуном".В пользу переговоров с Россией Зеленский высказывался уже нераз. Без участия Москвы невозможно достичь мира на Украине, уверен он. Такжеактер выступает за подключение к переговорам США и Великобритании.До президентских выборов на Украине – 2019 остается 10 дней.Если бы выборы состоялись сегодня, актер получил бы порядка 28% голосовизбирателей. Эксперты полагают, что судьба президентского кресла решится вовтором туре, где встретится с Порошенко.