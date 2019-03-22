Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский озвучил рецепт возвращения Крыма. Для нынешней политической элиты Незалежной актер высказал слишком радикальное мнение. После этого на юмориста обрушился шквал негатива.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский озвучил рецепт возвращения Крыма. Для нынешней политической элиты Незалежной актер высказал слишком радикальное мнение. После этого на юмориста обрушился шквал негатива.
В деле возвращения Крыма и Донбасса Киеву нужно идти на
компромиссы с Москвой, уверен Зеленский. В интервью журналу "Новое
время" юморист заявил о необходимости учитывать культурно-языковые
особенности этих регионов.
Если бы Крым и Донбасс остались в составе Украины, то
получили бы гораздо больше прав и свобод. Гораздо больше, чем в России,
утверждает Зеленский.
В Сети провокационные высказывания комика не оценили.
Компромисс может быть только один – отказ Украины от бандеровской идеологии и
вступление в союзное государство с Россией и Белоруссией, прокомментировал
пользователь DD HHH.
Другие усомнились, что человек с внешностью может
быть президентом. "От силы министр по туризму, или медицине", -
заявил Никос Тележано. Третьи и вовсе назвали актера "клоуном".
В пользу переговоров с Россией Зеленский высказывался уже не
раз. Без участия Москвы невозможно достичь мира на Украине, уверен он. Также
актер выступает за подключение к переговорам США и Великобритании.
До президентских выборов на Украине – 2019 остается 10 дней.
Если бы выборы состоялись сегодня, актер получил бы порядка 28% голосов
избирателей. Эксперты полагают, что судьба президентского кресла решится во
втором туре, где встретится с Порошенко.