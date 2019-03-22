Киев оказался настолько глуп, что задним числом сделал признание о сговоре со штабом Хиллари Клинтон во время американских выборов. То есть, Украина играла против Дональда Трампа. Естественно, Трамп этим не доволен. Великая украино-американская дружба рушится на наших глазах.

Киев оказался настолько глуп, что задним числом сделал признание о сговоре со штабом Хиллари Клинтон во время американских выборов. То есть, Украина играла против Дональда Трампа. Естественно, Трамп этим не доволен. Великая украино-американская дружба рушится на наших глазах.Первой жертвой может стать посол США в Киеве Мари Йованович. Ее на должность наместника определил еще Барак Обама. В течение нескольких лет она передавала украинским властям списки неприкасаемых и указывала, кого нужно уволить, кто виноват в коррупции. И только сейчас генпрокурор Юрий Луценко вдруг заявил о своей принципиальной позиции по этому вопросу и предложил разобраться в происходящем. Где раньше он был и почему молчал?Вторым пострадавшим может оказаться и сам Петр Порошенко. Шансы на честную победу в выборах у него почти нулевые. А на нечестную, в свете новых обстоятельств, Вашингтон глаза закрывать не захочет.В эфире ток-шоу "Кто против?" ведущая радиостанции "Вести FM" Анна Шафран прокомментировала запоздалое признание украинских властей:"Эта безрассудная атака может свидетельствовать о том, что Порошенко решил пойти ва-банк. Таким образом он демонстрирует Вашингтону готовность разглашать все секретные договоренности, которые за последние пять лет были достигнуты, если его не поддержат на выборах или, по крайней мере, не гарантируют безопасность в случае проигрыша".Ведущий программы "Кто против?" Сергей Михеев предположил, что Украина решила продемонстрировать всему миру независимость действующего президента и делает хорошую мину при плохой игре."Все это на самом деле доказательство того, что Украиной управляют из американского посольства. Киеву очень удобно зависеть. И скандал с американцами и Луценко вовсе не борьба за независимость, а поиск той формы и того конкретного хозяина и куратора, от которого сейчас полезно зависеть. Это и есть не что иное, как принцип сегодняшней украинской политики", – заключил политолог.До президентских выборов на Украине остались считаные дни. Голосование состоится 31 марта 2019 года. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, бюллетень для голосования растянулся на 80 сантиметров. Лидером рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, рейтинги лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко, идущих на втором и третьем месте, неуклонно снижаются.