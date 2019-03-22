В Кремле не комментирует обыски, которые ФСБ проводит в станкостроительных предприятиях в связи с возможными хищениями средств гособоронзаказа.

В Кремле не комментирует обыски, которые ФСБ проводит в станкостроительных предприятиях в связи с возможными хищениями средств гособоронзаказа, передает РИА Новости.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он по этому поводу ничего сказать не может​​​. По его словам, пока ведутся следственные мероприятия, комментировать ситуацию невозможно.Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с МВД проводят обыски в Москве, Петербурге и Липецке по делу о хищении станкостроителями денег в рамках гособоронзаказа.По данным следствия, подозреваемые похитили средства бюджетные средства федеральных программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. Сумма ущерба пока не названа.