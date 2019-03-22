«Сотрудниками полиции в южном округе столицы изъято из незаконного оборота около 4 килограммов марихуаны и более 40 килограммов гашиша», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОСН «Гром» в Южном округе столицы изъято из незаконного оборота около 4 килограммов марихуаны и более 40 килограммов гашиша», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на Большой Академической улице задержан 51-летний приезжий, у которого при личном досмотре был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения массой около 130 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной», - рассказала Ирина Волк.Также полицейскими установлен его соучастник – 31-летний уроженец одного из государств Закавказья. Предположительно он занимался сбытом наркотических средств, которые хранились в арендованном им гаражном боксе на Востряковском проезде.При обследовании гаража обнаружена сумка, в которой находились свертки с твердым веществом растительного происхождения. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическими средствами – гашишем и марихуаной.«Общий вес изъятых наркотиков составил более 44 килограммов, предположительная стоимость которых превышает 34 миллиона рублей», - добавила официальный представитель ведомства.Следствием ОМВД России по району Коптево г. Москвы и следствием УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228 и 228.1 УК РФ. Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк