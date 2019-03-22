Ведущая телеканала Россия 1 Ольга Скабеева заявила, что готова баллотироваться в президенты Украины. Свой предвыборный ролик на украинском языке она показала во время интернет-трансляции на Youtube-канале программы 60 минут. В Сети на него отреагировали достаточно бурно.

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева заявила, что готова баллотироваться в президенты Украины. Свой предвыборный ролик на украинском языке она показала во время интернет-трансляции на Youtube-канале программы "60 минут".По словам Скабеевой, поводом для выдвижения стал тот факт, что сами жители Украины не видят среди кандидатов достойного претендента на должность президента страны."Всего 12 процентов украинцев доверяют президентским выборам. То есть остальные 88 процентов жителей относятся к ним скептически и готовы эти выборы не признавать. Какой из этого можно сделать вывод? На Украине нет достойного кандидата", — заявила телеведущая, ссылаясь на данные американской аналитически-консультативной фирмы Gallup.Свое обращение Скабеева записала на украинском языке на фоне флага Украины. "Подниму село, остановлю войну, сохраню флот, дам тепло и свет в каждое село! Кто, если не я?", — говорится в ее "предвыборном" ролике.Видеообращение также было размещено и в "Твиттере" телеведущей.До президентских выборов на Украине осталось всего 9 дней. Нужно определяться. Мой предвыборный ролик!