Очевидец запечатлел момент схода лавины в Киргизии, засыпавшей бульдозер с людьми – коллеги попавших в беду сотрудников дорожной службы оперативно пришли на помощь и вызволили пострадавших из снежного плена.

В Сети опубликованы кадры ЧП, произошедшего в минувший четверг, 21 марта, Джалал-Абадской области Киргизии, где едва не погибли рабочие, занимавшиеся расчисткой дороги.Двое сотрудников на бульдозере убирали снег на трассе Ала-Бука — Жаны-Базар — Киров в Чаткальском районе, когда внезапно сошедшая лавина накрыла людей и технику.Дорожники поспешили на помощь своим коллегам, попавшим в беду, и откопали их из-под снега, в результате инцидента никто не пострадал, сообщают СМИ.